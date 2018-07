■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt, Myliusstraße 14, 60323 Frankfurt/Main, Telefon 069/725033.

■ Anreise: Air Europa fliegt von Frankfurt mit einem Zwischenstopp in Madrid nach Teneriffa Nord, ab 205 Euro retour.

■ Übernachten: Das Océano Hotel Health Spa liegt an der Küste der Punta del Hidalgo mit direktem Zugang zu einem öffentlichen Meeresfreibad. Das Hotel bietet neben Meerwasserpool und Whirlpool auch ein reichhaltiges Wellnessangebot im Medical Spa oder in der großen Saunalandschaft. Besonders empfehlenswert ist das große und auf 30 Grad Celsius beheizte Thalasso-Becken mit Glasdach. Das Doppelzimmer mit Seeblick und französischem Balkon gibt es ab 100 Euro pro Nacht. Drei Wochen Übernachtung, Verpflegung und Behandlung nach F.X. Mayr sind ab 2883 Euro buchbar, Océano Hotel Health Spa - Tenerife, Calle Oceano Pacifico 1, E-38240 Punta del Hidalgo, Telefon 0034-922/15-6000.

■ Essen und Trinken: Während der Kur wird von einem Arzt ein individueller Ernährungsplan zusammengestellt und an das Restaurantpersonal weitergeleitet. Während der Fastenkur ist neben reichlich Wasser und Tee keine außerplanmäßige Mahlzeit vorgesehen.

■ Unbedingt machen: Ein- bis zweimal pro Woche finden geplante Ausflüge in die Natur oder in sehenswerte Ortschaften Teneriffas statt. So gibt es etwa Wanderausflüge zum Teide, dem höchsten Berg Teneriffas.