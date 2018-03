■ Allgemeine Auskünfte erteilt Warth-Schröcken Tourismus, Telefon 0043.5583.35150 oder www.warth-schroecken.com. Die Skisaison wird am 8. Dezember eröffnet, fahren lässt sich dann bis 23. April.

■ Anreise: Von Heidelberg aus mit dem Auto über die A 5, A 8, A 7 und A 96 bis Bregenz und weiter über A 14, A 190 und A 200 bis Schröcken. Die 382 Kilometer sind in viereinhalb Stunden zu schaffen. Nach Warth sind es noch einmal 10 Kilometer mehr.

■ Übernachten: Angenehm wohnen lässt sich in der "Villa Natur" in Schröcken, das Haus ist ohne chemische Stoffe und mit Holz aus besonderen Mondphasen gebaut. Die Übernachtung mit Frühstück kostet ab 98 Euro pro Doppelzimmer und Nacht. Luxus direkt an der Piste bietet der Warther Hof, ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet hier ab 352 Euro pro Nacht.

■ Essen und Trinken: In Schröcken bietet der Gasthof "Tannberg" feine österreichische Küche, vor allem auch Wild aus eigener Bejagung. Von der Betreiberfamilie Moosmann erfährt man beim Digestif zudem allerlei Wissenswertes über Schröcken und Warth. Mit regionaler Küche kann auch die Jägerstube des Hotels "Jägeralpe" in Warth punkten.

■ Freeriden: Wer lieber abseits präparierter Pisten unterwegs ist, findet in Warth/Schröcken reichlich Fläche und spezielle Angebote, unter anderem das Freeride Opening von 15.-18.12. in Kooperation mit SAAC und lokalen Skiguides.