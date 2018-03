■ Allgemeine Auskünfte erteilt die Sylt Marketing GmbH, Stephanstraße 6, 25980 Westerland, Telefon 04651 82020, www.sylt.de.

■ Anreise: Mit dem Zug von Heidelberg bis Westerland. Um 9:36 Uhr fährt täglich ein Intercity direkt nach Westerland, Ankunft 19:04 Uhr. Zurück fährt der Zug um 10:56 Uhr, Ankunft Heidelberg 20:12 Uhr. Sparpreis auf dieser Strecke ab 98 Euro. Mit dem Auto bis Niebüll, dann mit dem Autozug SyltShuttle über den Hindenburgdamm, der Sylt seit 1927 mit dem Festland verbindet. Die Hin- und Rückfahrt mit dem Autozug kostet 92 Euro für einen Pkw. Flug: Ab dem 16. Juli fliegt die Rhein-Neckar-Air mittwochs, freitags und samstags nach Sylt. Preis: Ab 199 Euro. Eingesetzt werden hierfür die einunddreißigsitzigen Flugzeuge vom Typ Dornier 328.

■ Übernachten: Im Kapitänsdorf Keitum hat der umtriebige Unternehmer Kurt Zech mit dem Severins Resort & Spa ein 5-Sterne-Superior-Hotel im landestypischen Friesenhaus-Stil gebaut - mit 5000 Quadratmeter großem Reetdach, 62 Zimmern und Suiten. In Nebengebäuden gibt es 22 Studios und Appartements. Ein Superior Doppelzimmer kostet ab 290 Euro inklusive Frühstück, Minibar, Internet, Spa. Das Severins ist hundefreundlich, es gibt Hundebetten in drei Größen, eine Hunde-Außendusche und Hundehandtücher. Der Wellness-Bereich bietet auf 2000 Quadratmetern neben einem großen Schwimmbad fünf Saunen, einen Fitnessbereich, private Spa-Suiten und zahlreiche Anwendungen, www.severins-sylt.de.

■ Essen und Trinken: Im Severins gibt es zwei Restaurants. Das Tipken serviert feine Sylter Küche - nordische Produkte mit Aromen aus aller Welt. Das Hoog ist eine typischer Sylter Teestube, gleichzeitig Restaurant und Bar. Für Austernfreunde ein Muss: Das Bistro Austerstube von Dittmeyers Austern Compagnie in List. Hier gibt es Austern und andere Meeresfrüchte in allen Variationen.

■ Unbedingt ansehen: Keitum, das schönste Dorf der Insel. Hier kann man - am Ortsausgang in Richtung Severinkirche - auch die nördlichste Weinlage Deutschlands besichtigen. Eine Reise wert: Wattwanderung mit Besichtigung der Austernbänke in List.