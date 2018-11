■ Allgemeine Auskünfte zu den zahlreichen Single-Clubs und Adult-Only-Hotels erhält man in jedem guten Reisebüro und bei den Veranstaltern auf deren Websites wie beispielsweise www.tui.com, www.robinson.com, www.magiclife.com. Alle Single-Clubs liegen direkt am Strand und bieten "alles inklusive"-Ferien. Auch die Sportangebote sind im Preis inbegriffen.

■ Zielgebiete: Türkische Riviera, Kreta (nur für Erwachsene), Fuerteventura, Rotes Meer (Ägypten).

■ Pauschal reisen: Der Preis für eine Woche mit Flug und "Magic Angel"- Service zum Beispiel im "Club Magic Life Candia Maris" in Amoudara auf Kreta startet ab 922 Euro (pro Person im Doppelzimmer) oder ab 1084 Euro im Einzelzimmer, www.magiclife.com. Ähnliche Angebote auch in den beiden Robinson-Clubs "Camyuva" in Kemer (Türkische Riviera" und "Jandia Playa" auf der Kanareninsel Fuerteventura, mehr unter www.robinson.com.

■ Beste Reisezeit: Wer ohne Kinder unterwegs ist, nutzt die Vor- und Nachsaison, also bis Ende Juni und ab Mitte September.