Allgemeine Auskünfte zu Kinderhotels findet man hier im Internet. Wissenwertes über das Saalachtal und Unken gibt es unter www.salzburger-saalachtal.com oder www.lofer.com, mehr zum Kinderhotel "Post" ist hier zu erfahren.

Anreise: Mit dem Auto über Heilbronn/Nürnberg/München (A6/A9/A8) in Richtung Salzburg bis zur Ausfahrt Siegsdorf/Traunstein und ab dort der Beschilderung Lofer/Unken folgend. Von Heidelberg aus sind es bis ins Saalachtal rund 505 Kilometer, die in knapp fünf Stunden zu schaffen sind. Mit der Bahn reist man von Heidelberg bis Bad Reichenhall (14 km von Unken entfernt) oder nach Salzburg (45 km), die Anreisezeit beträgt hier etwa fünfeinhalb Stunden, für Hin- und Rückfahrt muss man rund 190 Euro/Person einplanen.

Übernachten: Im Saalachtal sind von der einfachen Pension bis zum Sternehaus alle Unterkunftskategorien zu finden. Mit Kindern besonders empfehlenswert ist das Kinderhotel "Post", das Familienzimmer für 2 Erwachsene/2 Kinder (im Beispiel zwischen 6 und 11 Jahre alt) ab 314 Euro pro Tag mit All-inclusive-Verwöhnpension anbietet.

Ausflugsziele: Vom Saalachtal aus bieten sich Familienausflüge in die Festspielstadt Salzburg (45 Kilometer entfernt) an, wo sibeispielsweise das "Haus der Natur" und eine Fiaker-Tour Vergnügen versprechen. Einen Besuch wert ist auch die 51 Kilometer lange Lamprechtshöhle in St. Martin (Nachbarort von Unken), die von Freitag bis Sonntag (9 bis 17 Uhr) begehbar ist. Tolle Einblicke bietet auch das Salzbergwerk in Berchtesgarden (35 Kilometer entfernt), täglich von 11 bis 15 Uhr.