■ Allgemeine Auskünfte erteilt der Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich, Telefon 036022/980836,

■ Baumkronenpfad: Baumkronenpfad und Nationalparkzentrum Thiemsburg mit Dauerausstellung und Shop: geöffnet bis 31. Oktober von 10 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen 8,50 Euro, Schüler und Studenten 3 Euro.

■ Anreise: Mit dem Auto fährt man von Heidelberg etwa 2,5 Stunden bis zum Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich - über Frankfurt in Richtung Erfurt (A4), Ausfahrt 40a in Richtung Wutha-Farnroda/Mühlhausen/Bad Langensalza/Eisenach-Ost auf die B84 weiter zum Eingang des Nationalparks Hainich am Alten Forsthaus Thiemsburg.

Mit dem Zug bis Eisenach oder Bad Langensalza, von dort weiter mit Bussen der Linien 27a und 726. Fahrpläne für Bad Langensalza unter regionalbus-gmbh.de, für Eisenach unter kvgeisenach.de

Bis zum 31. Oktober 2016 verbindet der "Wunderbare Wanderbus" die beiden Unesco-Weltkulturerbestätten Wartburg und Hainich. Naturliebhaber und Kulturinteressierte können zwischen Thiemsburg und der Stadt Eisenach mit dem Bus pendeln und so den Baumkronenpfad, das Wildkatzendorf Hütscheroda und die Wartburg bequem erreichen.

■ Übernachten: Die stilvollste und geschichtsträchtigste Adresse der Region ist das Hotel auf der Wartburg, Doppelzimmer ab 149 Euro. Frühstück pro Person 19,50 Euro. Arrangements zum Beispiel "4 für 3" - vier Übernachtungen im Burgzimmer (DZ) mit Frühstück und Nutzung des Vitalbereichs ab 324,50 Euro pro Person, Telefon 03691/ 797-0.

Das Schlosshotel am Hainich (3 Sterne) in Hörselberg-Hainich, Ortsteil Behringen, Hauptstraße 98, bietet das Doppelzimmer mit Frühstück ab 74 Euro, Telefon 036254/85090. In der Pension Ujut in Bad Langensalza, Hauptstraße 50, kostet das Doppelzimmer ab 55 Euro, Telefon 03603/ 82 92 650

■ Essen und Trinken: Sehr gut isst man bei grandioser Aussicht im Restaurant Landgrafenstube auf der Wartburg in Eisenach, zum Beispiel als Vorspeise Thüringer Bratwurst mit Kartoffel-Apfel-Salat für 7,90 Euro und als Hauptgericht geschmorte Wildschweinkeule mit Rosmarinsauce, Rotkohl und Thüringer Kloß für 22,90 Euro. Geöffnet ist die Landgrafenstube täglich 12-17 und 18-22 Uhr. Telefon 03691/ 797-0.