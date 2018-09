■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Kenya Tourism Board in Mettmann, Telefon 02104/832919, www.magical-kenya.de.

■ Anreise: Mit Condor von Frankfurt nach Sansibar (ab 349 Euro einfache Strecke) und Mombasa (ab 349 Euro einfache Strecke), www.condor.com.

■ Pauschal reisen: Thomas Cook bietet individuelle Pakete für eine Kenia/Sansibar Reise. Beispiele für die Kombinationen sind: Kenia: Diani/Galu Beach, Neptune Palm Beach Boutique Resort & Spa, 1 Woche im Deluxe-Zimmer, All Inclusive, mit Flug, zum Beispiel am 16. April 2017, pro Person ab 1246 Euro. Zubuchbar: Masai Mara, Fly-In Neptune Mara Rianta Luxury Camp, drei Tage und zwei Nächte ab/bis Nairobi, mit Pirschfahrten, All Inclusive, pro Person ab 1149 Euro (wahlweise auch ab/bis Mombasa buchbar ab 1251 Euro). Dazu Sansibar: Kiwengwa Beach / Pwani Mchangani, Neptune Pwani Beach Resort & Spa, eine Woche im Deluxe-Zimmer, All Inclusive, mit Flug, zum Beispiel am 11. April 2017, pro Person ab 1423 Euro, buchbar in jedem Reisebüro und unter www.thomascook.de.

■ Übernachten: Im Fly-In Neptune Mara Rianta Luxury Camp schläft man in großen, komfortablen Zelten mitten im Busch und direkt am Mara River. Jedes Zimmer hat einen Balkon, ein eigenes Bad und bietet größtmöglichen Komfort.

■ Essen und Trinken: Falls Sie in Nairobi vor dem Weiterflug Zeit haben, essen Sie im Carnivore Restaurant, wo vom Holzkohlegrill unter anderem Straußensteaks und Krokodilfleisch serviert werden, Langata Road, Near Wilson Airport, www.tamarind.co.ke/carnivore. Für 39 US-Dollar gibt es "all you can eat" - ein Riesen Rummel!

■ Unbedingt machen: Einen Ausflug mit einem traditionellen Dau zum Schnorcheln mit der Agentur Akorn für etwa 60 Euro, buchbar durch die Reiseleitung. In Stone Town auf die Dachterrasse des Maru Maru Hotel in der Gizenga Street gehen, am besten zum Sundowner - sensationeller Blick!