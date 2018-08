■ Allgemeine Auskünfte erteilt die Botschaft der Republik Kap Verde, Stavanger Str. 16, 10439 Berlin, Telefon 030 20 45 09 55, www.embassy-capeverde.de.

■ Anreise: Ab Frankfurt oder Stuttgart mit TUIfly, www.tuifly.com, wahlweise nach Sal oder Boa Vista, ab 350 Euro, mehrtägiger Stop-Over möglich, Weiterflug nach São Vicente mit Cabo Verde Airlines ab 90 Euro retour, www.flytacv.com. Alternativ mit TAP Portugal via Lissabon direkt nach São Vicente, ab 385 Euro, www.flytap.com.

■ Pauschal reisen: 14 Tage Badeurlaub im ClubHotel Riu Karamboa auf der Insel Boa Vista, 4 Sterne, All inclusive ab 1440 Euro bei TUI. Am besten von dort einen Abstecher nach São Vicente unternehmen, www.tui.com.

■ Übernachten: Wer direkt in Mindelo im Hotel nächtigen möchte, sollte rechtzeitig buchen. Empfehlenswert ist das erste Haus am Platz, das Hotel Oasis Porto Grande, gute Lage, aber etwas in die Jahre gekommen. Ein Doppelzimmer gibt es ab 70 Euro, www.oasisatlantico.com. Wem der Abstecher vom Katamaran reicht: Die Kajüten auf dem Schiff sind recht geräumig und befinden sich in einem guten Zustand. Bettwäsche wird auf Wunsch gestellt, Einzelbelegung buchbar. Rechtzeitig buchen!

■ Essen und Trinken: Das Nationalgericht ist Cachupa, ein deftiger Bohneneintopf mit gestampftem Mais, Zwiebeln, Bananen, Maniok, Süßkartoffeln, Kürbis, Yams, Tomaten und Kohl. Wahlweise auch als Cachupa Rica mit Speck, Fisch, Wurst, Rind- oder Schweinefleisch. Empfehlenswert sind die Restaurants, die auch von den Einheimischen frequentiert werden. Ab 4 Euro.

■ Der besondere Tipp: Wer Karneval mit Segeln verbinden will, ist bei Skipper Ulli Baussmann genau richtig. Der Hesse legt alljährlich die Sonderreise CarnivalCruise Kapverden auf. Vom Katamaran in der Marina kann man sich gleich ins farbenfrohe Gewimmel stürzen. 7 Tage Inselhüpfen ab/an Mindelo/Sao Vicente ab 995 Euro bei Pagomo, Finkenstraße 4 in 65388 Schlangenbad, Telefon 06124 6090548 oder 0178 3427296, www.pagomo.de. Nächster Törn: 25. Februar bis 04. März 2017, frühzeitig reservieren, begrenzte Platzkapazität.