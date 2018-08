Allgemeine Auskünfte über die Stadt Essen und das Ruhrgebiet gibt es bei Essen Marketing, Am Hauptbahnhof 2, 45127 Essen. Telefon 0201/19433, www.essen.de. Weitere Informationen über die Region finden sich auf www.ruhr-tourismus.de, www.ruhr-guide.de, www.nrw-tourismus.de. Die Ruhr Topcard ermöglicht freien Eintritt zu über 90 Museen, Schiffen, Zoos und Bädern in der Region und ermäßigt ihn in vielen anderen Einrichtungen um die Hälfte, Erwachsene 49,90, Kinder 34,90 Euro.

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Essen über die A 6 und A 67 bis Mönchshofdreieck, weiter auf der A 3 über Köln, Düsseldorf bis Ausfahrt A 53 und weiter bis Essen, rund 310 Kilomter.

Übernachten: Im "Hotel Franz",einem barrierefreien 4-Sterne-Hotel, in dem behinderte und nicht behinderte Mitarbeiter zusammenarbeiten. Es gibt Betten mit Überlänge, Zimmer für Rollstuhlfahrer und Allergiker und Braille-Beschriftung im ganzen Haus. Kostenlose Parkplätze sind vorhanden, zur Innenstadt sind es vier Stationen mit der Straßenbahn, Steeler Str. 261, Telefon 0201/50707, www.hotel-franz.de. Ein Doppelzimmer mit Frühstück ist ab 93 Euro buchbar. Oder im "Essener Hof": In dem angenehmen Vier-Sterne-Haus von 1883 fehlt nichts, was Reisende erwarten, liegt zudem günstig in der Nähe des Hauptbahnhofs, Am Handelshof 5, Telefon 0201 24250, www.essener-hof.com. Ein Doppelzimmer ohne Frühstück ist ab 70 Euro zu haben.

Essen und Trinken: Das Restaurant "Schote" ist zwar nicht gerade günstig, aber kreative Sterne-Küche hat nun mal ihren Preis. Chef Nelson Müller, "Stuttgarter Jung mit ghanaischen Wurzeln", kennt man aus dem Fernsehen. Zwei Menüs sind zu haben: Das etwas bodenständigere "Roots" mit vier Gängen für 96 Euro. Und "Culture", wahlweise vier Gänge für 112, oder fünf für 124 Euro, Emmastraße 25, Telefon 0201 780107, www.restaurant-schote.de.

Unbedingt anschauen: Das Markt- und Schaustellermuseum ist nur im Rahmen einer zweistündigen Führung (8 Euro) samstags um 14 Uhr zu besichtigen. Anmeldung über Telefon 0179 2093054 oder schaustellermuseum@web.de, Hachestr. 68, www.schaustellermuseum.de.