Allgemeine Auskünfte gibt es beim Portugiesischen Fremdenverkehrsamt in Berlin, Tel. 030/25401060, www.visitportugal.com. Für Madeira ist vor Ort das Fremdenverkehrsbüro in der Avenida Arriaga in Funchal zuständig, Tel 00351/291.211.900. www.vistmadeira.pt.

Termin: Zwischen dem 23. Februar und 1. März findet der Karneval auf der Blumeninsel 2017 statt. Am 25. Februar gibt es den bunten südamerikanisch angehauchten, abendlichen Umzug, während die Narren am 28. Februar die Straßen unsicher machen.

Anreise: Mit TAP AirPortugal von Frankfurt über Lissabon nach Funchal (die Landebahn dort ist mittlerweile verlängert und erfordert keinerlei waghalsige Bremsmanöver mehr) Preis ab EUR 330.

Übernachten: Das Hotel mit der eigenen Sambagruppe ist das 4-Sterne Hotel Porto Mare, Rua Simplício Passos Gouveia, 21, 9004-565 Funchal, Tel: 00351/291.703700, www.portobay.com, Zimmerpreis inkl. Frühstück ab EUR 104. Eigenes Restaurant, Wellnessbereich, großer Pool und Garten, Minigolfplatz. Liegt etwas westlich des Stadtzentrums. Ebenfalls schön gelegene Alternative zwischen Funchal und dem Flughafen ist das 4-Sterne Hotel Rocamar, Caminho Cais da Oliveira, Caniço de Baixo, 9125-028 Caniço, Tel: 00351/291.934334, www.rocamarlidoresorts.com, Zimmerpreise ab EUR 50.

Essen und Trinken: Tolle Ausblicke auf Küste und Meer garantiert das Fischrestaurant Atlantis, das zum Sporthotel Galosol in Canico de Baixo gehört. Auf der Speisekarte dominieren Fisch und Meeresfrüchte, die ganz frisch zubereitet werden. Sehr populär ist die Cataplana, Fischeintopf serviert in der Kupferpfanne, eine madeirensische Spezialität sind die Meeresschnecken und zum Dessert lockt die karamelisierte Ananas. 3-Gänge Menüs sind ab EUR 25 zu haben (www.galoresort.com/galo-resort-hotels). Zahlreiche Restaurants haben sich auf die typischen Fleischspieße spezialisiert. Der Espetada wird traditionell auf einem Lorbeerzweig angerichtet, er hängt aber üblicherweise an einem Metallgestell in der Mitte des Tisches. Am Spieß finden sich, nach Wahl, verschiedene, gut gewürzte Fleischstücke (Preis je nach Lage des Lokals ab EUR 11). Dazu passt ausgezeichnet das Knoblauchbrot, Bolo de Caco.

Aktivitäten: Der Klassiker, besonders beliebt bei Kreuzfahrtpassagieren, ist die urige Korbschlittenfahrt von Monte hinunter nach Funchal. Ansonsten bietet das ausgedehnte Bewässerungssystem auf der Insel, die Levadas, beste Möglichkeiten für wunderschöne Wanderungen. Der Veranstalter Mountain Expeditions hat sich auf spannende Tages- und Halbtagessafaris durch die eindrucksvolle Bergwelt mit dem Land-Rover konzentriert (www.mountainexpedition.pt).