Unter dem Zeichen der aufgehenden Sonne vertreibt die Lebensmittelhandelsgesellschaft Baktat mit Sitz in Mannheim-Neckarau Lebensmittel aus der Türkei und dem Mittelmeerraum, in erster Linie in der Weite Anatoliens herangereifte Oliven, Tomaten, Öle, Tee, Kaffee und Weine, inzwischen auch viele Bioprodukte. Baktat heißt übersetzt "Schau, was für ein Geschmack". Über 30 Familienmitglieder arbeiten heute in der Firmengruppe. Insgesamt gehören zum Baktat-Unternehmen 1500 Mitarbeiter, davon etwa 80 in Mannheim. Nach eigenen Angaben liegt der Jahresumsatz bei rund 120 Millionen Euro. 1986 eröffnete Mustafa Baklan mit seinem Bruder einen kleinen Laden im Mannheimer Jungbusch. Sieben Jahre später entstand die Marke Baktat, die heute den Markt für türkische Lebensmittel in Europa beherrscht, aber auch nach Australien und die USA liefert.