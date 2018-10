Heidelberg. (ber) 1899 Hoffenheim und der SV Sandhausen halten die Diskussion über eine künftige Umverteilung der TV-Gelder im deutschen Fußball für überflüssig. "Wir sind eine Solidargemeinschaft und daran sollten wir festhalten", wehrt sich Jürgen Machmeier gegen Änderungen. Das, so der Präsident des SV Sandhausen, beträfe auch den Vorschlag des FC St. Pauli, jene Vereine von der Förderung auszuschließen, die sich zu mehr als 50 Prozent im Besitz einer Firma oder eins Mäzens befinden.

Damit spricht der SVS-Chef auch Hoffenheims Verantwortlichen aus dem Herzen. "Die TSG 1899 Hoffenheim ist ebenso wie der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Hannover 96 überzeugt davon, dass es nicht im Sinn der großen Mehrzahl der deutschen Proficlubs sein kann, dass die Solidargemeinschaft und die Zentralvermarktung aufgegeben werden", sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel, "für die gesamte Bundesliga wäre dies eine schädliche Entwicklung."

Machmeier hält den derzeitigen Verteilungsschlüssel von 80 zu 20 Prozent zwischen Erster und Zweiter Liga für gerecht. "Nehmen wir Veränderungen vor, kommen wir zu einer Zweiklassen-Gesellschaft", so der SVS-Präsident. Würde man die Gelder für die Zweitligisten deckeln, könnten die Absteiger aus der Bundesliga künftig Riesenprobleme bekommen, wieder in die Erste Liga zurückzukehren, so Machmeier.