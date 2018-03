> Der 30er Club ist die Partyreihe für Endzwanziger bis Mittvierziger im a-zwei. Auf zwei Dancefloors gibt es erstmals am Donnerstag, 13. April (Einlass: 21 Uhr), unter anderem Ibiza House und Dance Classics ab den 80ern.

> Funky B & The Kings of Shuffle wurzeln in Blues, Jazz, Soul und Rock. Sie haben am Samstag, 22. April (Einlass: 19.30 Uhr), Rhythm’n’Blues, dreckige Rock’n’Roll-Beats und soulige Balladen auf Lager.

> Udo kommt am Freitag, 28. April (Einlass: 19.30 Uhr), ins a-zwei. Zugegeben: Es ist eigentlich Pit Goss, der den echten Udo Lindenberg mimt, zusammen mit der Band Panik Syndikat. web