Das Zeltspektakel findet von 29. August bis 10. September auf dem Grillhütten-Gelände am Tierpark statt. Kabarettist Stephan Bauer tritt mit "Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben" am Dienstag, 29. August, auf; Erik Lehmann ist "Uwe Wallisch - Der Frauenversteher" am Mittwoch, 30. August; A-cappella-Gesang bietet "basta" mit "Freizeichen" am Donnerstag, 31. August; "Abba - jetzt" heißt es am Freitag, 1. September; das Gitarrenduo "Simon & Jan" tritt mit "Hallelujah" am Samstag, 2. September, auf. "De roode Pelikan" gibt ein Benefizkonzert fürs Hospiz Agape (bereits um 19 Uhr); Christian "Chako" Habekost ist zwei Mal der "Weeschwie’sch-Män": am Montag, 4., und Dienstag, 5. September; Tina Teubner & Ben Süverkrüp sind am Mittwoch, 6. September, mit "Wenn du mich verlässt, komm ich mit" zu Gast; Andrea Bongers tritt mit "Bis in die Puppen" am Donnerstag, 7. September, auf; Kabarettist Max Uthoff präsentiert seine "Gegendarstellung" am Freitag, 8. September; Comedian Frank Fischer findet "Gewöhnlich sein kann jeder" am Samstag, 9. September. Bis aufs Benefizkonzert beginnen alle Kleinkunstabende um 20.30 Uhr. Im Anschluss, gegen 23 Uhr, spielt werktags die Louis-Trinker-Band und am Samstag, 2. September, tritt "Amber Hill" auf. Auch am Samstag, 9. September, ist ein Live-Act nach dem Kleinkunstabend geplant. Eine Matinée mit Sänger und Songschreiber Olli Roth wird am Sonntag, 10. September, geboten. Die Vernissage zur Fotoausstellung von Clemens Pasch findet am Montag, 28. August, um 18 Uhr statt. Die Galavorstellungen des Kindermitmachzirkus Sorriso sind am Samstag, 2. und 9., sowie Sonntag, 3. und 10. September, jeweils 15 Uhr, zu sehen. Das Kinderfilmfestival zeigt (jeweils um 18 Uhr): "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" (2016, ab sechs Jahre) am Dienstag, 29. August; "Lauras Stern" (2003, ab vier) am Mittwoch, 30. August; "Auf Augenhöhe" (2016, ab acht) am Donnerstag, 31. August; "Moritz in der Litfaßsäule" (1983, ab fünf) am Freitag, 1. September; "Der kleine Vampir" (2000, ab sechs) am Dienstag, 5. September; "Der kleine Prinz" am Mittwoch, 6. September (2015, ab acht); "Tim und Struppi - Das Geheimnis der ’Einhorn’" (2011, ab acht) am Donnerstag, 7. September; "Drachenzähmen leicht gemacht" (2010, ab acht) am Freitag, 8. September. Der Waldspielplatz heißt alle Kinder von Dienstag, 29. August, bis Freitag, 1. September, und von Dienstag, 5., bis Freitag, 8. September, jeweils 9 bis 15 Uhr, willkommen. (seb)