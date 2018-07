Info

Was wird gewählt?

Am Sonntag, 25. Mai, ist Europawahl. In Baden-Württemberg werden an diesem Tag zusätzlich noch Kreistage und Gemeinderäte gewählt. In vielen Gemeinden mit Stadt- und Ortsteilen stehen zusätzlich noch Ortschaftsräte oder Ortsbeiräte zur Wahl.

Wer darf wählen?

Erstmals dürfen bei einer Kommunalwahl - also der Kreistags- und der Gemeinderatswahl - Jugendliche ab 16 Jahren Kreuzchen machen. Bisher durfte man das erst ab 18 Jahren.

Wer darf gewählt werden?

Anders als beim aktiven Wahlrecht - also das "Wählen-dürfen" - wurde das Wahlalter beim passiven Wahlrecht - also beim "Gewählt-werden-können" - nicht herabgesetzt. Wer also bei der Wahl antreten will, muss 18 Jahre sein.

Was macht ein Gemeinderat?

Was der Bundestag für ganz Deutschland ist, das ist der Gemeinderat für den Ort. Ein Gemeinderat beschäftigt sich mit Themen, die den Ort betreffen. Eine Hauptaufgabe ist zu entscheiden, wie das Geld der Kommune verteilt und investiert wird. cm