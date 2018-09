Hintergrund

Weltweit etwa 1,3 Milliarden Menschen bekennen sich zum Islam. Rund 85 Prozent von ihnen sind Sunniten. Obwohl absolut gesehen in der Minderheit stellen die Schiiten im Iran, in Bahrein und im Irak die Bevölkerungsmehrheit. Bis zu 20 Millionen der gut 32 Millionen Iraker sind schiitische Muslime. Ihr Kernland liegt um ihre heiligen Stätten Nadschaf und Kerbela südlich der Hauptstadt Bagdad.

Die irakischen Sunniten leben vor allem in Bagdad sowie in den Provinzen westlich und nördlich der Hauptstadt. Ex-Diktator Saddam Hussein, ein Sunnit, hatte die Schiiten diskriminiert. Nach seinem Sturz 2003 verloren die sunnitischen Stämme Macht und Einfluss. Nach dem US-Abzug Ende 2011 entbrannte der Machtkampf zwischen Schiiten und Sunniten aufs Neue.

Sunnitische Terrorgruppen wie der Islamische Staat im Irak und in Syrien (Isis) kämpfen gegen Schiiten, die sie als "Abweichler" von der wahren Lehre des Islams ansehen. Im Bürgerkrieg in Syrien, wo Sunniten zwei Drittel der Bevölkerung stellen, kämpft Isis gegen die Truppen des Machthabers Baschar al-Assad. Im benachbarten Libanon sorgte in den vergangenen Jahren ein Machtkampf zwischen pro-syrischen Schiiten-Parteien sowie westlich orientierten Bewegungen der Sunniten und maronitischen Christen für zunehmende Instabilität.