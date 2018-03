Die drei Kategorien

(ke) Bei den Kindergartenbeiträgen in Wiesenbach gibt es eine ausgeprägte Differenzierung durch verschiedene Kriterien, unter anderem durch die Zahl der Kinder in einer Familie. So wird unterschieden in Ein-, Zwei-, Drei-, Vier- und Mehrkind-Familien. Die Höhe der nachfolgend aufgeführten Beiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 beziehen sich auf eine Ein-Kind-Familie:

U3: Zweijährige bis Vollendung des dritten Lebensjahrs: Betreuungszeit von 9 bis 12.30 Uhr, Erhöhung 2017/2018 von 126 Euro auf 135 Euro; von 7.30 bis 14 Uhr von 252 Euro auf 270 Euro.

U3: Acht Wochen bis Vollendung des dritten Lebensjahrs: VÖ-Gruppe (Verlängerte Öffnungszeit) von 7.30 bis 14 Uhr von 326 Euro auf 345 Euro; Ganztagesgruppe (GT) von 7.30 bis 16.30 Uhr von 467 Euro auf 490 Euro.

Ü3: Ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt: VÖ-Gruppe von 7.30 bis 14 Uhr von 126 Euro auf 135 Euro; GT-Gruppe von 7.30 bis 16.30 Uhr von 232 Euro auf 245 Euro.