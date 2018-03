Gedenken an Fußballspiele im Krieg

Vor einer Woche waren im Stadion von Aldershot in der englischen Grafschaft Hampshire zwei Fußballmannschaften zu einem ganz besonderen Match zusammengekommen. Eine Auswahl von Soldaten der Britischen Armee trat gegen ein Team der Bundeswehr an, um an die legendären Fußballspiele im Niemandsland zwischen den Schützengräben vor 100 Jahren zu erinnern.

Während des Weihnachtsfriedens 1914 hatte es in Flandern an mehreren Frontabschnitten mehr oder weniger improvisierte Fußballspiele zwischen britischen und deutschen Soldaten gegeben. In Aldershot sollte daran erinnert werden. Im Beisein von zwei Soldaten in historischen Uniformen sangen die Teams anstatt der Nationalhymnen wie vor 100 Jahren Weihnachtslieder. Die anschließende "Freundschaftsschlacht" gewannen die Briten 1:0. Auch in anderen Orten gab es deutsch-britische Fußballspiele, zum Beispiel in Frelinghien in Nordfrankreich oder in Paderborn. Einmal gewannen die Deutschen, einmal die Briten. In Belgien enthüllte UEFA-Präsident Michel Platini in Comines-Warneton in Erinnerung an 1914 ein Denkmal, einen Fußball auf einer Granate. Oliver Richter