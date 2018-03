Termine des Standortjubiläums

18. Mai: Ein Höhepunkt der Termine des Jubiläums "5510" wird der Veranstaltungstag der Stadt Walldürn sein. Am Pfingstsamstagnachmittag gibt es ein Fußballspiel zwischen der Frauenfußball-Nationalmannschaft der Bundeswehr und der Frauenmannschaft der TSG 99 Hoffenheim. Am Abend spielt dann die Band "Banderas" in der Nibelungenhalle zum Tanz. Die Bürger sind dazu willkommen.

20. Juli: Eine Informationsausstellung in der Nibelungenkaserne gibt einen Einblick in Aufgaben und Geschichte der Bundeswehr. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst werden die Soldaten vom Platz der Basilika in die Kaserne marschieren.