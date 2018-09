Hintergrund

> Allgemeine Auskünfte erteilt das Spanische Fremdenverkehrsamt Turespana in Berlin, Telefon 030.882 65 43, www.spain.info. Weitere Infos zum Trail gibt es unter www.elcaminodelsantogrial.com, www.turismodearagon.com, www.huescaturismo.com und www.turisvalencia.es.

> Anreise: Als Reiseroute bietet es sich an, den Gralsorten von Norden nach Süden zu folgen. Der nächstgelegene Flughafen ist in diesem Fall Zaragoza, der von Air Berlin ab Frankfurt (über Mallorca) ab 408 Euro, (www.airberlin.de) angeflogen wird. Weiter mit dem Mietwagen, günstig und einfach gebucht über www.billiger-mietwagen.de, eine Woche Kleinwagen inklusive aller Kilometer und Versicherungen ab 155 Euro.

> Übernachten: Im klassisch gediegenen Fünfsternehaus im Zentrum von Zaragoza: Hotel Palafox, Marques de Casa Jiménez, E-50004 Zaragoza, Telefon 0034.976237700, www.palafoxhoteles.com, Doppelzimmer ab 90 Euro pro Nacht.

Oder im Hospedería del Monasterio de San Juan de la Peña, E-22711 Jaca, Telefon 0034.974374422, www.hospederiasdearagon.com. Mit der Restaurierung des Klosters San Juan de la Peña wurde auch das modern gestaltete Hotel im alten Klostertrakt eröffnet. Ein Doppelzimmer kostet hier ab 50 Euro pro Nacht. Wer in Valencia angenehmen Luxus und den schönen Stadtstrand Malvarossa direkt vor der Hoteltür sucht, bleibt im Hotel Las Arenas, Calle Eugenia Viñes 22-24, E-46011 Valencia, Telefon 0034.963120600, www.hotellasarenas.com. Ein Doppelzimmer ist hier ab 182 Euro pro Nacht buchbar.

> Essen und Trinken: Spanien hat einen neuen Trend. Sterneköche steigen aus den Höhen der Alta Cocina herab und eröffnen coole Tapas-Restaurants mit zivilen Preisen. Quique Dacosta, der Chef des gleichnamigen 3-Sterne-Restaurants in Denia hat das Konzept des Restaurants mit seinem zeitgenössischen Vollholz-Interieur entwickelt: Vuelve Carolina, Correos 8, Telefon 0034.9632.18686. Dass die Paella aus Valencia kommt ist bekannt. Verständlich, dass es eine Art Volkssport ist, darüber zu streiten, wo es die beste gibt. Das klassische Lokal im Ensanche-Viertel gehört in die engere Auswahl: Casa Roberto, C/ Maestro Gozalbo 19, Telefon 0034.9639.51361, www.casaroberto.es. Üppige Dekors haben es den Valencianern angetan. Das Café, das von Menschen jeder Altersklasse geschätzt wird, ist ein Loblied des Barock. Gute Cocktails oder einfach nur Café: Café de las Horas, Calle del Conde de Almodóvar, 1, Telefon 0034.9639.17336.

> Die Tour: Die Stationen des spanischen Grals sind in Aragón, Huesca, Yebra, Siresa, Bailo, Sasabe, Jaca, San Juan de la Peña und Zaragoza. Über Barcelona wurde der heilige Kelch nach Valencia gebracht, wo er bis heute aufbewahrt wird. Weitere Infos unter www.elcaminodelsantogrial.com.