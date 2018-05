Wie Udo Geilsdörfer seines Traumberuf fand

(mabi) Der Rektor der Werkrealschule (WRS), Udo Geilsdörfer, ist nicht auf direktem Wege zum Lehrerberuf gekommen. Früher hat er ungern darüber geredet, heute ist es für ihn ein "Gewinn", dass er so viel vorher gemacht hat: "Denn dadurch bin ich zu dem gekommen, was ich eigentlich wollte".

"Nach dem Abitur, 1986 am Hohenstaufen-Gymnasium, habe ich nicht gewusst, was ich tun soll", sagt er. Er jobbte neun Monate bei der Firma Krauth Technology (früher Apparatebau). Es folgten vier Semester Studium Rechtswissenschaft, "das war eine trockene Materie". Also: Studium Bauingenieur in Karlsruhe, bis zum Vordiplom. "Dann hieß es, die meisten kommen in ein Planungsbüro - Büro ist nichts für mich."

Geilsdörfers Eltern stimmten "noch ein letztes Mal" einem Wechsel zu. "Mein Vater war lange Jahre Rektor in Neckarbischofsheim. Früher wäre der gleiche Beruf für mich furchtbar gewesen, doch dann entschied ich mich auch dazu, Lehrer zu werden." Weiter ging’s: PH Heidelberg, erstes Staatsexamen, Referendariat in Waldwimmersbach, 2000 zweites Staatsexamen. Die frühere Rektorin der damaligen Hauptschule, Elisabeth Baumbusch, setzte sich erfolgreich für Geilsdörfer ein: Ab September 2000 begann er als Lehrer in Eberbach. "Eine achte Klasse, Klasse neun, seit 2002 die Zehner." 2006 wurde Nicole Strämke neue Rektorin, zeitgleich bekam Geilsdörfer das Angebot von Klaus Dobler (Direktor des staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung, Mannheim) als Technikbeauftragter zu arbeiten.

Bis 2009 war Geilsdörfer je zur Hälfte an der WRS und in der Lehrerausbildung. Ab 2009 hat man ihn als Fachleiter hauptamtlich in Mannheim eingesetzt, dazu ein paar Stunden in Eberbach. Dazwischen arbeitete er auch an der Theodor-Frey-Schule. Seit dem Weggang Strämkes im Juli 2015 gehört Geilsdörfer dem WRS-Schulleitungsteam an.