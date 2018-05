Dicke Kumpels

Gestern bestritt Nadiem Amiri seine erste Einheit. Vom Spanien-Urlaub vorzeitig zur Vorbereitung - warum? "Ich habe gedacht: Je früher, desto besser. Wir haben schließlich Großes vor." Der U-21-Europameister hatte viele Glückwünsche zum Titel erhalten. Ergo eine Runde fürs Team? "Ich gebe lieber einen aus, wenn wir in die Champions League kommen", so Amiri. Er ist Zimmergenosse von Marco Terrazzino. Sie sind dicke Kumpels.

Frisbee-Cracks

Alexander Rosen bewegt sehr gerne eine Frisbee-Scheibe. In Windischgarsten hat Rosen Konkurrenz bekommen. "Geschäftsführer Peter Görlich hat außergewöhnliches Talent", berichtete er. Geschick beweist auch Torhüter Oliver Baumann. Für Rosen kein Wunder: "Man merkt, dass Oli was mit den Händen macht." Stimmt.

Kletter-Maxen

Die TSG-Profis waren gestern im Hochseilgarten als Kletter-Maxen unterwegs. Philipp Ochs: "Wenn du oben in den Bergen über Schluchten fliegst, ist das schon etwas Besonderes." Die Betreiber werben damit: "Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende!" Na denn. jog