Der Konstanzer Studierendensurvey

Der sogenannte Studierendensurvey, welcher seit 1983 von der Universität Konstanz durchgeführt wird, ermittelt in 14 Themenschwerpunkten die Situation der Studierenden an Fachhochschulen und Universitäten. Neben Bereichen wie Studienalltag, Berufsvorstellungen und Mediennutzung gehören hierzu auch Fragen zur politischen Beteiligung und gesellschaftlichen Vorstellungen. Details zur Erhebung bietet die Homepage der AG Hochschulforschung an der Universität Konstanz.