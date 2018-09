Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab: "Ich war sehr beeindruckt von der Kanzlerin, von der Kraft ihrer Rede. Es hat mich fasziniert, dass sie uns das Gefühl gegeben hat, dass sie zu uns nach Walldorf und in die Region gekommen ist - das war keine 08/15-Rede, sie hat sich auf uns vorbereitet, das fand ich bemerkenswert. Wichtig ist, dass sie ihre Gesamtstrategie aufzeigen konnte: Jetzt können viele Menschen besser nachvollziehen, was der Weg der Kanzlerin sein soll - nämlich keine Grenze um unser Land zu ziehen. Sie ist davon überzeugt und hat eine große Strategie im Kopf. Ich war nur sehr traurig darüber, dass viele nicht mehr in die Halle kommen und das hören konnten. Aber das war auch ein unglaublicher Zulauf."

Landrat Stefan Dallinger: "Ich habe zwei herausragende Reden gehört. Von Spitzenkandidat Guido Wolf sehr kämpferisch und sehr mitreißend. Er hat gezeigt, warum er der kommende Ministerpräsident ist. Und die Kanzlerin hat in einem sehr schönen Format uns sehr eindrücklich den großen Entwurf der Politik gezeigt, sie hat gezeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Sie hat alle beeindruckt mit ihrer Art und Weise. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg."

Landtagsabgeordneter Karl Klein: "Ich fand die Rede sehr gut. Sie hat ihren Ansatz erklärt, wie sie mit der Flüchtlingskrise umgehen möchte und wo sie Lösungsmöglichkeiten sieht. Ich hoffe, dass es ihr beim EU-Gipfel in Brüssel gelingt, mit den europäischen Staaten einen guten Lösungsweg zu finden."

Malschs Bürgermeisterin Sibylle Würfel: "Ich bin immer wieder begeistert. Bei einem so schwierigen Thema die Menschen doch so mitzunehmen - ich bin wirklich begeistert, das ist ganz toll."

Dielheims Bürgermeister Hans-Dieter Weis: "Sowohl von Guido Wolf als auch von unserer Kanzlerin waren die Themen hervorragend besetzt. Ich denke, die Menschen haben auch mitgenommen, wo die Probleme liegen, wie man sie lösen kann - das ist nicht von heute auf morgen machbar."

Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger: "Das war eine begeisternde Rede, eine mitreißende Rede. Die Kanzlerin hat heute Abend ihre Politik vertreten, die richtig ist. Es bleibt spannend, was auf dem EU-Gipfel herauskommt.

Stadtverbandsvorsitzender Michael Reuter: "Erstaunlich, ich bin wirklich erstaunt. Es war eine sehr, sehr gute Rede, da sind wir uns alle einig, und sie hat den richtigen Weg aufgezeigt, den wir einschlagen müssen und den sie eingeschlagen hat." rö