Tim Kister, SVS-Verteidiger: Nach dem Anschlusstor zum 1:2 wurde es noch einmal wild. Aber dann kriegen wir den Elfmeter und machen das wichtige 3:1. Vor dem spielfreien Wochenende war es ganz wichtig, dass wir mit einem Sieg in die Pause gehen.

Stefan Kulovits, SVS-Kapitän: Wir wollten früh draufgehen und die spielstarken St. Paulianer unter Druck setzen. Das ist uns gelungen, mit der frühen Führung haben wir ihnen den Wind aus den Segeln genommen.

Jürgen Machmeier, SVS-Präsident: Im letzten Jahr haben wir hier unglücklich verloren. Heute haben wir uns die Punkte zurückgeholt. Kompliment an die Mannschaft, die sich von der Kulisse nicht hat beeindrucken lassen. Die Zuschauer in St. Pauli sind in der Saison bestimmt für zehn Punkte gut.

Ranisav Jovanovic, SVS-Stürmer: Man kann eine gewisse Qualität kaufen. Aber wenn die Spieler sich nicht kennen oder schlecht zusammenspielen, nützt das nicht. Wir haben Leute geholt, die kämpferische und läuferische Qualität haben. Bei uns stimmt die Mischung. Jeder kämpft für jeden.

Otmar Schork, SVS-Manager: Die beiden frühen Tore haben gezeigt dass wir nach vorne gefährlich sind. Das war ein verdienter Sieg. ber