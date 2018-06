Der Stadtbezirk Haidan liegt nordwestlich des Stadtzentrums von Peking und hat 3,4 Millionen Einwohner - fast so viele wie Berlin. Fast 40 Hochschulen zählt der Stadtteil, unter anderem die beiden renommiertesten des Landes, die Peking- und die Tsinghua-Universität. Dazu haben rund 147 Forschungsinstitute ihren Sitz in Haidian, darunter rund 50 nationale Zentren zur Grundlagenforschung. Fast 6000 Unternehmen aus dem Hochtechnologiebereich sind in dem Stadtbezirk angesiedelt, darum wird Haidian auch das "Silicon Valley Chinas" genannt. Gleichzeitig hat Haidan ein reichhaltiges kulturelles Erbe, Zeugen dafür sind die Ruinen des Alten Sommerpalastes und der Neue Sommerpalast, der mehrmals zerstört und wieder aufgebaut wurde. Auch deswegen passen die beiden Städte für die stellvertretende Direktorin des Stadtbezirks, Shuang Chen, gut zusammen: "Wir hoffen, dass wir Heidelberg und Haidian in eine gemeinsame Zukunft führen können." ste