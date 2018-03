> Der Fragenkatalog umfasst nicht weniger als sieben eng bedruckte DIN-A4-Seiten. Das Ausfüllen durch die Bürger soll Auskunft über das subjektive Sicherheitsgefühl in den Großen Kreisstädten des Rhein-Neckar-Kreises geben. Ins Feuer der Kritik gerieten im Leimener Gemeinderat jene Fragen, die explizit auf Ausländer und Migranten zielen - und hier keine Alternativen der Beantwortung eröffnen.

So sind in der Umfrage unter Punkt 2 mit dem Hinweis auf problematische Wahrnehmungen nur folgende Bevölkerungsgruppen aufgeführt: "Migranten, die schon sehr lange in Deutschland leben" sowie "Asylsuchende, die in den letzten Jahren nach Leimen kamen". Von "kein Problem" bis zu "ein großes Problem" lässt sich hier bei vier gefühlten Problemstufen ein Kreuz machen.

Unter Punkt 15 werden die Teilnehmer der Umfrage nach ihrer Abstammung befragt: "Wurden Sie in Deutschland geboren?", "Wurde ihre Mutter in Deutschland geboren?", "Wurde Ihr Vater in Deutschland geboren?" fre