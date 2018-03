Hintergrund

Das 100-jährige Bestehen der Hardtgruppe wird am Sonntag, 11. Mai, gefeiert - und zwar mit einem Tag der offenen Tür: Von 11 bis 19 Uhr finden auf der Anlage im Gewann "Zugmantel" in Sandhausen Richtung Gemarkungsgrenze Walldorf bei den Sandhäuser Höfen Gruppenführungen und Spielaktionen für Kinder statt. Es gibt Fahrten mit einer Echtdampfeisenbahn, Bewirtung zu "Jubiläumspreisen" ist geboten, die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen spielt auf. Parkmöglichkeiten gibt es auf den Parkplätzen in den "Sandhäuser Höfen", die auch bei Spielen im Stadion zur Verfügung stehen. Von und nach Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und Walldorf fahren ab 11 Uhr im Halbstundentakt Shuttlebusse. fi