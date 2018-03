Während der Fußball-EM

ste. Es ist Jahre her, dass es in Heidelberg ein Open-Air-Kino gab. Früher traf man sich auf einem Gelände neben dem Schwimmbad, um in lauschigen Sommernächten Kinoklassiker oder aktuelle Filme zu genießen. Doch nach ein, zwei Jahren mit schlechtem Wetter gaben die Veranstalter auf. Jetzt kommt das Open-Air-Kino zurück, und zwar im "Heidelgarden/Heidelbeach" in der Tiergartenstraße 13.

Dort steht während der Fußball-Europameisterschaft eine 30 Quadratmeter große LED-Leinwand. Und weil eigentlich nur bei den Deutschland-Spielen richtig viel los ist, suchte Axel Kappey vom Veranstalter "Akt Zwei" nach einer Möglichkeit, das Gelände noch anders zu nutzen. Er wandte sich an Jochen Englert, der gerade an der Eppelheimer Straße das große Multiplex-Kino baut - und der sagte zu. So kommen jetzt nicht nur Fußball- sondern auch Filmfans auf ihre Kosten. Klassiker wie "Rocky Horror Picture Show" oder "Dirty Dancing", Streifen wie "Der Marsianer", "Birdman" und auch deutsche Produktionen wie "Der Staat gegen Fritz Bauer" und "Er ist wieder da" werden dann zu sehen sein. Der Eintritt wird zwischen sieben und neun Euro liegen. Weitere Informationen gibt es in Kürze unter www.heidelgarden.de.