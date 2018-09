Hintergrund

> Der Mannheimer Rettungshubschrauber Christoph 53 startet im Schnitt rund 80 mal pro Monat zu oft lebensrettenden Einsätzen. Er wird betrieben von der DRF Luftrettung, die an 28 Stationen in Deutschland und zwei in Österreich Hubschrauber einsetzt, an acht Stationen sogar rund um die Uhr. Außerdem holen Ambulanzflugzeuge weltweit Patienten zurück.

Anspruch auf den Einsatz des Rettungshubschraubers hat in Deutschland jeder Betroffene, wenn dies medizinisch erforderlich ist.

> Die Kosten eines Einsatzes sind in der Regel höher als die dafür gezahlten Erstattungen. Deshalb ist die gemeinnützige DRF Luftrettung auf die Unterstützung von Förderern und Spendern angewiesen. bec