Tipps vom Profi

Richtig Sitzen: Stellen Sie den Sitz so hoch wie möglich ein, dass Sie ein freies Sichtfeld nach allen Seiten haben. Dabei sitzen Sie aufrecht, Gesäß und Schultern an der Rückenlehne. Zehn Zentimeter Platz zum Dach (ungefähr eine Faustbreite) sollten bleiben. Den Sitzabstand zu den Pedalen so einstellen, dass beide Beine deutlich gebeugt sind, um bei einem Unfall das Verletzungsrisiko zu verringern. Der Abstand zum Lenkrad stimmt, wenn die Handgelenke oben auf dem Lenkrad liegen und die Arme bei anliegenden Schultern leicht gebeugt sind. Die Kopfstütze so hoch wie die obere Kopfkante einstellen. Der Abstand zum Kopf sollte zwei Zentimeter sein. Der Sicherheitsgurt muss dicht am Körper anliegen.

Richtig lenken: In kritischen Situationen nicht zu viel, nicht zu wenig und nicht zu hektisch lenken, sonst kann das Auto ausbrechen. Die Kunst liegt in der Beschränkung: so wenig wie möglich und so viel wie nötig lenken. Die optimale Lenkradhaltung ist, wenn die Hände auf der Viertel-vor-drei-Position liegen, also das Steuer an den Seiten mittig gehalten wird. Wenn man richtig sitzt, kann das Lenkrad so 180 Grad sowohl nach links als auch nach rechts gedreht werden, ohne dass der Griff gelöst werden muss.

Richtig bremsen: Im Ernstfall entscheidet jede Sekunde. Deutet sich eine kritische Situation an, seien Sie bremsbereit. Wenn nötig, treten Sie so schnell wie möglich und mit aller Kraft auf Bremse und Kupplung, um möglichst schnell zum Stehen zu kommen.

Richtig schauen: Der Blick leitet den Weg des Fahrers. Deshalb immer in die Richtung schauen, in die man fahren will. tt