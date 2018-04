Aktuell werden im Kreis folgende Projekte über den ESF gefördert:

> Die ISO gGmbH bietet zur Vermittlung von psychisch erkrankten Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt ein Projekt mit speziell angepassten Arbeitsplätzen, um ein Training für den Einsatz in den ersten Arbeitsmarkt durchzuführen und die Betroffenen sodann auf einen regulären Arbeitsplatz zu vermitteln.

> Das Projekt "Ausbildung jetzt" wendet sich an Erwachsene ohne Berufsausbildung und bietet Unterstützung mit dem Ziel, den Betroffenen den Einstieg in eine Berufsausbildung zu ermöglichen.

> Ein Projekt der Digeno gGmbH unterstützt Langzeitarbeitslose bei der Bewerbung um eine Arbeitsstelle.

> Das Projekt "Fit for Job" der Caritas wendet sich ebenfalls an Langzeitarbeitslose und bietet niederschwellige Qualifizierungsmaßnahmen über eine Beschäftigung im Rahmen eines örtlichen Sozialkaufhauses an.