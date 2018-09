Polyfluorierte Chemikalien

Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) sind künstlich hergestellte Substanzen. Weil sie Wasser und Schmutz abweisen, werden sie oft in Textilien oder auch zur Imprägnierung verwendet. Außerdem kommen sie in Löschschaum und Verpackungen vor und dienen in der Papierindustrie dazu, Papier etwa griffiger oder fettabweisend zu machen.

Laut Umweltbundesamt können PFC sich negativ auf die Fortpflanzung und das Immunsystem auswirken. Manche PFC-Vertreter stehen den Angaben der Behörde zufolge auch im Verdacht, Leberkrebs und andere Tumore zu fördern. PFC sind sehr langlebig und schlecht abbaubar. "Das sind Stoffe, die die Natur nicht knacken kann", erklärt Michael Glas, stellvertretender Leiter des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augus᠆tenberg in Karlsruhe. "Man kann PFC nicht loswerden."