Eine Typologie der Pfahlschuhe in Heidelberg entwickelte der 2009 verstorbene Archäologe Berndmark Heukemes in seiner Zeit am Kurpfälzischen Museum. Schon um 80 nach Christus wurde diese Gründungstechnik, bei der hölzerne Pfähle in den Flussgrund getrieben werden, für die Pfahljochbrücke der Römer angewendet. Der Durchmesser dieser runden Pfahlschuhe mit drei Laschen beträgt nur 18 Zentimeter. Der römischen Steinpfeilerbrücke werden zwei Typen zugeordnet: Einer dieser Typen hat eine Spitze mit rechteckigem Querschnitt und zwei Band-laschen. Der andere Typ hat vier Eisenbänder, die tütenförmig zu einer Spitze zusammengeschweißt wurden. Die Pfahlschuhe der Alten Brücke sind deutlich länger, die vier Eisenbänder bilden eine 21 Zentimeter hohe Spitze von quadratischem Querschnitt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg setzte man auf die traditionelle Technik: Als man 1945 die hölzerne Notbrücke zwischen Bismarckplatz und Brückenstraße errichtete, verwendete die US-Armee, die bei den Arbeiten half, Pfahlschuhe. tt