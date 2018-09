Mit der Petition der Interessengemeinschaft Veilchenweg/Hainsterbach soll im Wohngebiet ausschließlich eine Familienunterbringung erwirkt werden. Das wird wie folgt begründet: Familien seien in einem reinen Wohngebiet mit einer kinderreichen Straße besser aufgehoben und leichter integrierbar. Die Sozialverträglichkeit sei in einer Familie eher gegeben. Kinder seien in gemauerten Gebäuden besser aufgehoben als in Zelten.

Ein Kindergarten sei in der Nähe und gut erreichbar. Eine gute Schulbusanbindung sei in der Nähe und sorge für eine gute Auslastung der Hainstadter Grundschule.

Vor einer Unterbringung werden folgende Forderungen gestellt: Eine Vermischung von ethnischen Gruppen müsse in der Flüchtlingsunterbringung aufgrund des Konfliktpotenzials unbedingt vermieden werden. Eine 24-Stunden-Betreuung durch ausgebildete Sozialarbeiter sei zwingend zu gewährleisten.

Die Sicherheit der Kinder und Frauen müsse durch geeignetes Personal rund um die Uhr sichergestellt sein. Dazu wird ein Konzept gefordert sowie die Ausarbeitung eines Verhaltenscodexes und eine Konzeptdarlegung der Verantwortlichen, wie eine Flüchtlingsintegration in einem reinen Wohngebiet zu bewältigen sei. Gefordert wird die rechtliche Prüfung der Zulässigkeit einer Flüchtlingsunterkunft in einem besonders geschützten Wohngebiet und der Nachweis zur Erfüllung der Mindestanforderung der Asylsuchenden.