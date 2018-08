Hintergrund

> Das Fahrradvermietungssystem in Heidelberg ist als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr gedacht und soll Stationen im gesamten Stadtgebiet bekommen. Vor allem an Haltepunkten der S-Bahn und an Straßenbahnhaltestellen werden die Räder zu finden sein. Am Hauptbahnhof werden auf dem Parkplatz auf der Nordseite 15 Räder stationiert, auf der Südseite - am neuen Ausgang zur Bahnstadt - zehn Räder. Die S-Bahnhöfe Weststadt/Südstadt, Altstadt und Schlierbach/Ziegelhausen werden je acht Räder bekommen, zehn stehen am S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach. Stationen soll es auch vor der BB-Bank am Handschuhsheimer Hans-Thoma-Platz geben, im Neuenheimer Feld am Zoo, an den Studentenwohnheimen und an der Jahnstraße sowie in der Kußmaulstraße und an der Neckarwiese in Neuenheim. An der Neckarschule in Ziegelhausen, in der Grabengasse am Uniplatz, am südlichen Jubiläumsplatz an der Stadthalle sowie in der Sofienstraße/Ecke Kleine Plöck werden auch Nextbike-Räder zu finden sein. Weitere Leihstationen: Stadtbücherei, SRH Wieblingen, Wieblingen-Mitte, Marktstraße Ecke Eppelheimer Straße, Kirchheim Rathaus und Rohrbach Markt.