Hintergrund

voe. Es gibt hundert gute Gründe, weshalb sich die Literaturstadt Heidelberg um die Aufnahme ins Creative Cities Network der Unesco bewirbt. Das Antragspaket ist geschnürt, und wenn alles planmäßig verläuft, kann man im Herbst mit einer Entscheidung rechnen.

Das Unesco-Label ist mehr als ein Werbe-Logo, es verpflichtet zur Weiterentwicklung der Literatur-Aktivitäten. Das sieht man auch im Heidelberger Karlstorbahnhof so. Ulrike Hacker, die bisher maßgeblich am Mannheimer Literaturfestival "lesen.hören" beteiligt war, will nun an ihrer neuen Wirkungsstätte mit der Veranstaltungsreihe "Literatursaison!" auftrumpfen - nicht in Konkurrenz zum Deutsch-Amerikanischen Institut oder zur Stadtbücherei, sondern als Ergänzung des vielfältigen Angebots. Als Partner hat sie den Heidelberger Frühling und die Buchhandlung Schmitt & Hahn mit ins Boot geholt.

Nach der Auftakt-Veranstaltung mit Michael Krüger werden unter anderen Dirk Kurbjuweit (25. 2.), Christoph Ransmayr (14. 3.) und Martin Sonneborn (2. 4.) im Karlstorbahnhof erwartet. Die ursprünglich Anfang Februar geplante Lesung von Durs Grünbein muss aus organisatorischen Gründen in den Herbst verlegt werden. Außerdem plant der Literaturkritiker Dennis Scheck zusammen mit vier Autoren Gespräche über Ernst Jünger, Thomas Mann, Franz Kafka und Robert Musil.