Wer sich für einen der neuen Anschlüsse der Deutschen Telekom interessiert, der kann auf verschiedene Weise weitere Informationen über Geschwindigkeiten und Tarife erhalten. So wird am Freitag, 15. April, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 16. April, von 10 bis 16 Uhr ein Infotruck der Deutschen Telekom beim Supermarkt in Großsachsen stehen. Darüber hinaus findet am Donnerstag, 12. Mai, ab 19 Uhr ein Informationsabend zum Netzausbau und den Telekom-Produkten in der Alten Turnhalle in Großsachsen statt. Zusätzlich lässt sich der Ausbaustand des Glasfasernetzes im Internet auf der Seite www.telekom.de/schneller verfolgen. Eine Vorab-Registrierung für die neuen Anschlüsse an das VDSL-Netz ist im Telekom Shop in Weinheim, Hauptstraße 73, oder unter der kostenlosen Hotline 08 00/ 3 30 30 00 möglich. ze