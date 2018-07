Neubemessung der Schulsekretariate

Das Personal- und Organisationsamt sowie das Amt für Schule und Bildung haben die Arbeitsstunden an den Sekretariaten aller Schulen in Heidelberg neu bemessen. Hintergrund: Über die Jahre hatten sich an vielen Schulen Veränderungen im Arbeitsaufwand ergeben. So wurden etwa viele Grund- und Werkrealschulen zu reinen Grundschulen - die Sekretariatsstunden laut Stadt dabei aber kaum angepasst.

Die neue Personalbemessung soll eine objektive Vergleichbarkeit zwischen den Schulen herstellen. Dabei orientiert sich die Neubemessung laut den zuständigen städtischen Ämtern nicht an den "Öffnungszeiten" der Sekretariate, sondern am anfallenden Arbeitsaufwand. Diesen hat die Verwaltung ermittelt - laut eigener Aussage "in Absprache mit den Betroffenen". Die neue Personalbemessung sieht bei Sekretariaten an Grundschulen einen Sockel von acht Wochenstunden für bis zu 125 Schüler vor. Pro 25 weitere Schüler kommt jeweils eine Arbeitsstunde für die Sekretariate hinzu. Für schulspezifische Besonderheiten gibt es weitere Kontingente, etwa für Ganztagsbetrieb (eine Stunde für die Wahlform, zwei Stunden für die verpflichtende Form), eine Grundschulförderklasse (0,5) oder zwei Schulstandorte (0,5).

Das Ergebnis der Neubemessung: An den 15 reinen Grundschulen der Stadt waren die Sekretariate bislang 218,5 Stunden pro Woche besetzt. Nun sinkt diese Zahl theoretisch auf 193,75 Stunden. Faktisch wird die Zahl aufgrund von Übergangs- und Sonderregelungen laut Stadt aber dauerhaft etwas höher bleiben. An acht Schulen waren die Sekretariate schon bislang nicht täglich geöffnet, künftig wird das an zehn Schulen so sein. rie