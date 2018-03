Hintergrund

Das Pflaster-Problem in der Neckargemünder Hauptstraße begann schon, da lagen die ersten Steine erst wenige Tage. Bereits im letzten Mai wurde bei der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes festgestellt, dass mit dem an der Touristinfo und am unteren Marktplatz verlegten Pflaster etwas nicht stimmt. Das Format der Steine entsprach nicht den Vorgaben - die Toleranz von einem Millimeter wurde überschritten. Manche waren zu schmal, manche zu breit, manche sogar krumm.

Dabei sollen die speziell gesägten Steine ineinandergreifen und so Belastungen durch Schwerlast- und Busverkehr besser aushalten. Der aus Vietnam stammende rötliche Akiuco-Granit wurde aber wohl falsch zugesägt. Die Steine des Typs "Lapis perfectus" - zu deutsch: "der perfekte Stein" - waren alles andere als perfekt und entpuppten sich als "Lapis imperfectus".

Die bereits gelieferten fehlerhaften Steine wurden von einer neuen Firma nach ihrer Größenabweichung sortiert und im zweiten Bauabschnitt verlegt. Der Austausch des Pflasters im ersten Bauabschnitt steht noch aus und soll nach dem Ende des dritten Bauabschnitts im Mai geschehen. Insgesamt werden im Fahrbahnbereich 365 Quadratmeter gepflastert, der Rest asphaltiert. Kosten mit Verlegung: 107.000 Euro. cm