Natascha Kalmbach leitet seit dieser Spielzeit das Junge Theater Heidelberg. 1964 in Esslingen geboren, studierte sie Theaterwissenschaft, Nordische Philologie und Neue Deutsche Literaturgeschichte in München und ging anschließend zunächst für zwei Jahre als Regieassistentin an die Badische Landesbühne Bruchsal. Dort verwirklichte sie auch ihre erste eigene Inszenierung. Im Anschluss wechselte Kalmbach an die Städtischen Bühnen Münster, um dort als Assistentin und Regisseurin zu arbeiten. Mit ihrer Inszenierung von "Rose und Regen, Schwert und Wunde" gewann sie 1994 den Regiepreis des Landes Nordrhein-Westfalen und machte sich ein Jahr später als Regisseurin selbstständig.

Nach über 70 Inszenierungen mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater unter anderem in Esslingen, Wuppertal, Salzburg, Kiel und Essen übernahm Natascha Kalmbach 2009 die künstlerische Leitung des Jungen Theaters an der Landesbühne Niedersachsen-Nord in Wilhelmshaven und organisierte 2011 das deutsch-niederländische Kinder- und Jugendtheaterfestival Vis-à-vis. Seit 2012 arbeitete Kalmbach wieder freiberuflich, auch als Theaterpädagogin und Autorin. Ihr Stück "Psst! Frau Prof. Dr. D. Zibel hat einen Ohrwurm" wurde 2014 an der Landsbühne Niedersachsen-Nord uraufgeführt.

Am Theater Heidelberg hat Kalmbach letzte Spielzeit bereits Michael Endes Kinderstück "Der Satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" inszeniert. Für "Blutrote Schuhe" erhielt sie eine Projektförderung des Landes Baden-Württemberg für innovatives Jugendtheater in Höhe von 22.000 Euro. sal