Hintergrund

Der Verein Spielraum

Spielraum e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der im Oktober 2010 mit dem Ziel gegründet wurde, der regionalen Kunst- und Kulturszene in und um Heidelberg eine offene Plattform zur Verfügung zu stellen. Mitglieder sind Musiker, Handwerker, Pädagogen, aber auch Projektmanager, Studenten und Azubis. Besonders wichtig ist den Vereinsmitgliedern Inklusion und Barrierefreiheit. "Bei uns kann und soll jeder mitmachen, wir akzeptieren keinen Ausschluss", sagt Vorstandsmitglied Philipp Eisele.

Das Kosmodrom

Das Kosmodrom in der Siemensstraße 40 im Pfaffengrund wurde von rund 50 Spielraum-Mitgliedern im März 2011 eröffnet. Im Kern auf Live-Musik aller Stilrichtungen ausgelegt, bot das Kosmodrom auch anderen Kulturformen Raum. Im Oktober 2011 musste das Kosmodrom schließen, weil die Firma Henkel-Teroson in der Nachbarschaft mit gefährlichen Stoffen arbeitet - und in deren Umfeld deshalb laut Störfallverordnung größere Menschenansammlungen verboten sind.