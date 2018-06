ste. Beim Bürgerforum zu Mark Twain Village (MTV) in der Halle der Pestalozzischule ging es nicht nur um den Bebauungsplan für das Areal, sondern auch um die Gestaltung der Freiflächen im Westen des Gebiets. Und die Vorschläge der Landschaftsplaner von TH Treibhaus aus Hamburg kamen richtig gut an.

> Lärmschutzlandschaft: Entlang der Bahngleise wird eine etwa 100 Meter lange Mauer gebaut, um die angrenzenden Wohnungen abzuschirmen. Daran schließt sich ein vier Meter hoher Erdwall an - und dessen "Vorderseite" wird zu einer Spielelandschaft für Kinder. Als Thema wählten die Planer Mark Twain: Da gibt es "Tom und Huck’s Versteck", "Tante Pollys Schafherde" oder "Hannibals’s Lighthouse", das Bezug nimmt auf die Stadt, in der Twain aufwuchs. Der Spielplatz wird auf zwei Ebenen angelegt, es gibt einen Vorplatz mit Sitzgelegenheiten und für die etwas Älteren eine "Skate Bowl", die Bezug nimmt auf die Pioniere dieses Sports, die in Kalifornien einst in leeren Swimming Pools skateten. "Wir haben hier die Möglichkeit, mit der Topografie zu spielen", sagte Gerko Schröder von TH Treibhaus. So soll es zum Beispiel einen Aussichtspunkt geben, auch ein Kiosk ist im Entwurf vorgesehen, was besonders positiv aufgenommen wurde. Dort könnten auch Toiletten, Schließfächer oder sogar ein kleiner Raum als Treffpunkt entstehen.

> Schulhöfe: Die beiden Höfe der Julius-Springer-Schule, die kommenden Sommer ins MTV umziehen soll, sind offen angelegt. Durch die Gestaltung entstehen unterschiedliche Zonen, etwa für Gruppen, die in den Pausen zusammenstehen wollen, oder für Schüler, die mal ihre Ruhe brauchen. Geplant sind 194 Fahrradabstellplätze und 136 Parkplätze. Ob gerade Letztere für die 1600 Schüler - rund 1000 sind gleichzeitig in den Gebäuden - reichen werden, wurde jedoch angezweifelt (siehe Artikel links).

> Rasenspielfeld: Diese Fläche sieht derzeit aus wie eine wuchernde Wiese. Sie soll aber provisorisch wiederhergestellt werden und dann Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.