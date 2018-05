Wegen eines Formfehlers soll der Pachtvertrag 2016 enden

tt. Die Benediktinerabtei Stift Neuburg hat bereits zwei Verfahren gegen die Pächter des Klosterhofs angestrengt. In einem ersten Prozess 2013 wollte man sich gegen die Unterverpachtung der Gastronomie wehren. "Wir mussten aus gesundheitlichen Gründen diesen Teil des Hofes abgeben", sagt Geschäftsführer Zeljko Dadic. Das Landwirtschaftsgericht - es ist zuständig, weil ein sogenannter Landpachtvertrag zwischen den beiden Parteien abgeschlossen wurde - wies die Klage 2014 ab, "da eine Unterverpachtung von Teilen des Klosterhofs im Pachtvertrag unter bestimmten Voraussetzungen ausdrücklich vorgesehen ist", heißt es vom Gericht.

In einem zweiten Verfahren verlangte das Stift 2015 nach außerordentlicher und ordentlicher Kündigung des Landpachtvertrages die Herausgabe der Flächen von der Klosterhof GmbH & Co KG, alternativ die Feststellung, dass der Vertrag zum 31. Dezember 2016 beendet ist. Grund für die Kündigung war eine "Gefährdung der Pachtsache". Dem folgte das Gericht im Januar 2016 nicht, weil die formellen Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung nicht eingehalten wurden. Allerdings stellte es fest, dass der bis 2027 laufende Pachtvertrag zum 31. Dezember 2016 beendet sei, weil die verpachteten Flächen im Vertrag nicht genau genug bezeichnet waren - ein Formfehler im Vertrag also.

Dagegen haben die Pächter des Klosterhofs nun Berufung beim Oberlandesgericht eingelegt. Dass der Sachverhalt nicht so eindeutig zu klären ist, zeigt die Tatsache, dass für den 16. November ein Gütetermin vereinbart wurde.