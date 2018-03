■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Kubanische Fremdenverkehrsamt, Kaiserstr. 8, 60311 Frankfurt, Telefon 069 288 322.

■ Anreise: Von Frankfurt nonstop nach Havanna mit Condor jeden Montag, Mittwoch und Freitag, ab 750 Euro retour.

■ Übernachten: Am authentischsten übernachtet sich’s auf Kuba in sogenannten Casas Particulares. Diese privat betriebenen Herbergen reichen vom gemütlichen eigenen Apartment bis zum einfachen Zimmer in der Wohnung des Eigentümers und sind in fast jedem noch so kleinen Örtchen zu finden. Die Besitzer offerieren meist Frühstück und bereiten nach Absprache gerne weitere Mahlzeiten. Das Doppelzimmer kostet ab 15 Euro pro Nacht. Eine Auswahl der schön᠆sten Casa Particulares findet man unter www.visitcuba.de oder www.casaparticularcuba.org.

■ Essen und Trinken: Wer etwas Zeit in einer unvermeidlichen Warteschlange nicht scheut, wird im Los Nardos, gegenüber Havannas Capitol, in nobel-rustikalem Ambiente köstlich bewirtet. Zu den Spezialitäten zählen Meeresfrüchte und Langusten. Ein Hauptmenü gibt es ab 8 Euro. Etwas abseits vom Großstadttrubel kann man in der Tapas-Bar Bodegón Onda, Obrapía No. 55 (Nähe Hafen), herrlich bei einem leckeren Mojito für günstige 2 Euro entspannen. In Trinidad speist man vorzüglich direkt am Plaza Mayor im Parrillada de la Casa de la Musica, entweder im klimatisiertem Speisesaal der Kolonialvilla oder im idyllischen Innenhof. Hauptgerichte kosten hier ab 15 Euro.

■ Unbedingt machen: Nicht nur für Rum-Liebhaber sehenswert und aufschlussreich ist das Museo del Ron in Havanna. Gezeigt werden der komplette Produktionsprozess sowie die Geschichte des kubanischen Nationalgetränks mit anschließender Verkostung. Auch einen Besuch wert ist das beeindruckende Denkmal und Mausoleum des Freiheitshelden Che Guevara in Santa Clara.

■ Motorrad fahren: Eine geführte 8-Tages-Tour (6 Fahrtage auf BMW oder Harley-Davidson) bietet zum Beispiel Edelweiss-Bike-Travel an. Preis, inklusive Übernachtungen ab 3000 Euro. Auf Anfrage arrangiert Michael Christiansen von MC-Travel gerne individuelle Touren. Ferner bietet er den Transport, Versicherungen, Einfuhrgenehmigungen und weitere Dienstleistungen für den Trip mit dem eigenen Motorrad an.

■ Reise-Literatur: Wolfgang Ziegler, Cuba, Michael Müller Verlag, 3. Auflage 2014, 26,90 Euro, umfangreichster Führer am Markt, akribisch recherchiert, für mich die "Kuba-Bibel".