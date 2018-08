Info-Kasten: Lakonien

Reiseziel: Lakonien liegt im Süden der griechischen Region Peloponnes zwischen Parnon- und Taygetos-Gebirge.

Reisezeit: Für Aktivurlauber sind April und Mai am besten geeignet, weil es noch nicht so heiß ist. Wer einen Ausflug in Lakonien mit Badeurlaub verbinden möchte, wählt dagegen besser die klassische Urlaubszeit zwischen Juni und September, in der das Meer warm ist.

Anreise: Verschiedene Airlines fliegen ab Deutschland nach Athen. Der Peloponnes ist über den Kanal von Korinth mit dem Festland verbunden. Bis nach Lakonien sind es rund 200 Kilometer Strecke. Es gibt auch einen Regionalflughafen in Kalamata.