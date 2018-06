Info-Kasten: Genussregion Tegernsee/Schliersee

Anreise: Die Region Tegernsee/Schliersee ist von München aus in einer knappen Stunde mit dem Auto zu erreichen. Die Bayerische Oberlandbahn fährt von München aus nach Schliersee, Tegernsee und Gmund.

Unterkunft: Vom einfachen Campingplatz bis zu luxuriösen Hotels am Ufer gibt es am Tegernsee und am Schliersee zahlreiche Unterkünfte.

Informationen: Alpenregion Tegernsee Schliersee, Hauptstraße 2, 83684 Tegernsee (Tel.: 08022/92 73 890, E-Mail: info@tegernsee-schliersee.de, www.tegernsee-schliersee.de).