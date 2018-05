Hintergrund

Krankenhausfinanzierung nach dem Dualen System heißt, dass die Bundesländer für die Kosten der Krankenhausbauten und Investitionen in der Medizintechnik zuständig sind. Die Erlöse aus der Patientenversorgung, die in der Hauptsache von den Krankenversicherungen getragen werden, sollen die Kosten der Krankenhausbehandlung abdecken. Die SLK-Kliniken haben 4000 Mitarbeiter, das Einzugsgebiet umfasst 450.000 Menschen.

Der Jahresbericht der SLK-Kliniken zeigt, dass man am Ende der Möglichkeiten einer Wertschöpfung angekommen ist. So wurden in Heilbronn etwa die Mehrerlöse durch stationäre Behandlungen von den Mehrausgaben im Personalbereich gleich wieder egalisiert. Grundidee der beiden verknüpften Bauabschnitte in Heilbronn war die Wirtschaftlichkeit in den Abläufen. Diese herzustellen ist bei zwei Hauptstandorten nicht einfach. Die erhofften Spareffekte werden deshalb erst dann eintreten, wenn alle Bauvorhaben abgeschlossen sind. Geburtshilfe und Urologie etwa wurden schon auf Heilbronn konzentriert, das hat auch Chefarztposten gekostet, nicht gerade zum Vergnügen der Betroffenen. (bfk)