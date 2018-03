Hintergrund

> Die Rallye Allgäu-Orient startet in diesem Jahr zum achten Mal. Los geht es am 27. April in Oberstaufen. Die Tour endet am 17. Mai in einem jordanischen Wüstencamp.

> Teilnehmen dürfen nur Autos, die älter als 20 Jahre sind oder nicht mehr als 1111,11 Euro gekostet haben. Auch Motorräder sind erlaubt. Sie müssen weniger als 1,11 Euro pro Kubikzentimeter Hubraum kosten.

> Die wichtigsten Spielregeln: Kein Navigationssystem, kein GPS, keine Autobahnen. Übernachtung nur im Zelt oder im Auto oder in Hotels, die weniger als 11,11 Euro pro Übernachtung kosten. Bis Istanbul dürfen die Teilnehmer eine eigene Strecke wählen. Fähren sind (außer den vorgegebenen nach Zypern und Israel) nicht erlaubt.

> 111 Teams mit je sechs Personen gehen auch in diesem Jahr an den Start. Auf sie warten einige Sonderprüfungen. Ein paar bedürfen einer Vorbereitung, die meisten stehen aber erst im "Roadbook", das direkt nach dem Start an die Teilnehmer ausgegeben wird. In einem der vergangenen Jahre mussten die Rallye-Fahrer zum Beispiel in jedem Land, das sie durchquerten, einer Schulklasse die eigene Nationalhymne beibringen.

> Zwei Aufgaben sind jetzt schon bekannt. So müssen die Teilnehmer 111 Musikinstrumente in die Türkei bringen (siehe Artikel oben). Zudem soll jedes Team einen von ihrem Bürgermeister, Förster oder Pfarrer gesponserten Baumsetzling nach Istanbul fahren. Dort werden diese in einem Park in der Nähe des Fenerbahce-Fußballstadions gepflanzt. Die Teams können sich dort auch mit einer Plakette verewigen.

> Guter Zweck: Sobald die Teilnehmer die Grenze des Ziellandes überqueren, gehen die Autos in den Besitz des jordanischen Staates über. Nach Ende der Rallye werden sie ausgeschlachtet. Der Erlös wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. So wurde das Geld in der Vergangenheit zum Beispiel schon für Brunnenbau-Projekte verwendet.