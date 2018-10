HINTERGRUND

Das Gebäude, das heute als Stadtgarten bekannt ist, wurde 1936 gebaut, doch schon vorher gab es auf dem Gelände Gastronomie und Kultur. Um 1830 wird dort ein landwirtschaftlicher Versuchsgarten angelegt, ab 1885 wird der Stadtgarten ausgebaut mit Casino-Räumen und Musikpavillon. 1936 wird das heutige Gebäude errichtet. Untergebracht sind dort ein Café mit Konditorei sowie ein Tanzsaal mit Bühne. Die Entwürfe stammen vom Architekten Franz Sales Kuhn, der auch für das Alte Hallenbad verantwortlich ist. Erster Pächter ist Carl Fass, der Betreiber des Schlosspark-Casinos. Doch das Geschäft läuft nicht wie gewünscht, und so übernimmt die Stadt 1938 das Restaurant.

Nach dem Einmarsch 1945 beschlagnahmen die Amerikaner das Haus. Am 14. August 1951 eröffnet im Stadtgarten ein Trinkpavillon des Radium-Solbads, und am 7. Juni 1956 wird das "Stadtgarten-Casino" wiedereröffnet. Hans Herbert Blatzheim, der Stiefvater vom Romy Schneider, übernimmt den Betrieb mit Café und Restaurant. Doch nur 16 Monate später ist der Stadtgarten wieder geschlossen, das Konzept ist nicht aufgegangen. Danach ziehen dort ein Reisebüro, der Verkehrsverein und die Spar- und Kreditbank ein. 1964 wird der Trinkpavillon abgebaut und durch eine Brunnenanlage ersetzt. 1978 eröffnet die Galerie Heller im Stadtgarten.

Erst 1981 wird die Restaurant-Tradition wiederbelebt: Guiseppe Nigrelli eröffnet im Stadtgarten das Lokal "Da Elio" mit italienischer und deutscher Küche und Café. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth Deli führt er das Restaurant über Jahrzehnte. 2002 dann der Schock: Im April brennt es zwei Mal im Stadtgarten. Nach dem Brand wird der Stadtgarten für 1,2 Millionen Euro saniert, im Juni 2005 geht der Betrieb weiter. Das Restaurant wird vergrößert und tauscht mit der Galerie Heller die Räume. Im September 2014 muss Betreiberin Elisabeth Deli Insolvenz anmelden - auf Dauer hatte der Betrieb zu wenig Umsatz erwirtschaftet. ste